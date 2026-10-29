Oğlunu kaybettikten 1 hafta sonra yaşamını yitirmişti: Cem Akaş, son yolculuğuna uğurlandı

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Üsküdar'daki Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akaş, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazede Akaş'ın annesi Nüvit Akaş, kardeşi Derya Akaş ve eşi Esra Özdoğan Akaş'ın yanı sıra aileden birçok kişi taziyeleri kabul etti.

Ayrıca cenaze namazına oyuncu Selma Ergeç, Can Yayınlarının Yönetim Kurulu Başkanı Can Öz, şair ve yazar Sunay Akın, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Yürütme Kurulu Başkanı Görgün Taner ve yazar Yekta Kopan'ın yanı sıra kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

"HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN EFENDİ, ZEKİ, SON DERECE DONANIMLI, ENTELEKTÜEL BİR İNSANDI"

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Açıklamada bulunan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Özalp Birol, 1994'te Yapı Kredi Bankası'nda Reklam, Halkla İlişkiler, Kültür ve Sanat Bölüm Başkanı olarak görev yürütürken Akaş'ı tanıdığını dile getirerek, "Enis Batur'un bulduğu çok genç, çok kabiliyetli bir editördü. Kendisiyle 32 yıllık abi kardeş ilişkimiz, dostluğumuz vardı. Bu zaman zarfında Cem, kendisini iyice geliştirdi. Zaten çok kabiliyetli bir gençti." dedi.

Cem Akaş'ın New York'taki Columbia Üniversitesi'nde yüksek lisans sonra Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılıkta çok başarılı çalışmalara imza attığını belirten Birol, şöyle devam etti:

"Sonra kendi yayınevini kurdu. Hayat Bilgisi başlığıyla, bir minik özel okul denemesi oldu. Bundan sonra Koç Üniversitesi'nin yayınlarının başına geçti. Bildiğim kadarıyla da 2018'den bugüne Can Yayınları'nın Genel Yayın Yönetmeni olarak çalışıyordu. Cem benim hayatımda gördüğüm en efendi, zeki, son derece donanımlı, entelektüel bir insandı. Onun kaybının yalnızca muhterem ailesi için değil, ülkemizin edebiyat başta olmak üzere kültür sanat çevreleri açısından da çok önemli bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Allah rahmetini esirgemesin. Nurlarda yatsın, mekanı cennet olsun. Onu çok özleyeceğiz."

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"CAN DOST BİR İNSANDI"

Turkuaz Sahaf'ın sahibi, yazar, editör ve yayıncı Nedret İşli de Akaş ile 1998'den 2001 yılına kadar Yapı Kredi Yayınları'nda birlikte çalıştığını söyleyerek, "Ben o tarihte Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi'nde kütüphaneciydim. O da Enis Batur'un yardımcısı ve parlak editörlerden biriydi. Hatta Şevket Rado'nun gündelik Akşam gazetesinde yazdığı yazılarını kütüphaneci olarak ben toparladım. O da kitapta editör olarak çalıştı. Böyle kendisiyle ortak bir mesaimiz oldu." diye konuştu.

İşli, Akaş'ın nevi şahsına münhasır birisi olduğuna işaret ederek, "Başka bir ülkede Batı'da böyle bir yazar, çizer olarak yaşasaydı, belki çok daha farklı bir yere gelirdi. Yaptıkları ve bu zamana kadar yayın dünyasına kattıklarıyla sonsuza dek yaşayacak. Biz de onun hatırasını, adını, yaptıklarını elimizden geldiğince değerlendirmeye, yaşatmaya çalışacağız. Can dost bir insandı. Harika bir kişilikti. Ruhu şad olsun." görüşlerini paylaştı.

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"AVANGART BİR YAZARDI"

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Başrejisörü Recep Ayyılmaz ise arkadaşı Akaş'ın çok değerli bir edebiyat insanı olduğunu vurgulayarak, "Avangart bir yazardı. Risk alan, başkalarına benzemeyen biriydi. Kendisini hayranlıkla takip ederdim. Geçen hafta da oğlunu kaybetti. Sevgili Can, elimize doğmuştu. Bu travmatik durum üst üste geldi. Çok kısa yaşadı, 58 sene hiçbir şey değil. Edebiyat dünyasına çok önemli katkılarda bulunmuş bir sanat insanıydı. Sevgiyle, saygıyla, üzüntüyle onu anıyorum." ifadelerini kullandı.

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'ÖNCE EVLADI SONRA KENDİSİ'

Cenazeye katılan sanatçı Zülfü Livaneli, "Büyük bir trajedi. Önce evladı geçen hafta burada uğurlamak, sonra babayı ve şu anda da eşi ve annesi... İnanılmaz bir acı. Nasıl katlanılır bilmiyorum. Son zamanlarda en son redaksiyonunu yaptığı kitap benim kitaptı. Hep çalışıyorduk. Her gün haberleşiyorduk. Türkiye’de bu kadar kibar, nazik, centilmen, asil bir insanın, bir dostun kaybı; bir yazarın, bir müzisyenin ve bir yayıncının kaybı hepimiz için acı oldu. Zaten hastalıkla çok boğuştu. Doğada adalet yok. Doğa bizim ölçülerimize göre işlemiyor. Artık yapacak bir şey yok, sabır diliyorum. Böyle durumlarda insanın çaresizliğini anlıyoruz. Nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

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'HAKİKİ BİR ENTELEKTÜELİ KAYBETTİK'

Can yayınları yönetim kurulu başkanı Can Öz, "Yasımızı tutuyoruz. Belki bu durumun trajikliğinden dolayı herkesin daha çok dikkatini çekti ama aslında kalacak olan çok önemli bir entelektüel birisini kaybettik. Eşine ender rastlanan, artık yetişmeyen, görmediğimiz kendiyle değil hep başkalarıyla meşgul, hep çalışan, kendini buna adamış, yazıya adamış, sanata adamış, edebiyata adamış çok çok değerli bir ismi kaybettik. Dolasıyla biz Cem’in trajedisinden ziyade onun ilerde değeri kıymeti onun gibi insanların Türkiye için önemi bunu anlatmaya çalışacağız. Türkiye için çok büyük kayıp bence. Beş senedir Pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Çok iyi bir yazar, çok iyi bir editör ama hepsinden önemlisi yazı çizi için yaşayan başkalarına katkı sağlayan kendisi hiç görünmeyen, hiç ortaya çıkmayan, kendisinden bahsetmeyen hakiki bir entelektüeli kaybettik" dedi.

CEM AKAŞ HAKKINDA

Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'in torunu olan ve Serdengeçti'lerden gelen Cem Akaş, 1968'de Almanya'nın Mannheim kentinde doğdu, 1974'e kadar orada kaldı. İlkokul döneminde Türkiye'ye geldi ve ailesiyle İzmit'e yerleşti.

Seka İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra Robert College'de yatılı okudu. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği eğitimine başlamasıyla birlikte İstanbul'a taşındı. Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında yüksek lisans çalışmalarına başlayan Akaş, eğitimine ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde siyaset kuramı üzerine devam etti.

Akaş, 2004'te Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı. Yayımlanan ilk öyküsü ise "Gerçeğin Öte Yanında" oldu.

TRT 2'de 1993-1994'te "Okudukça" programını hazırlayıp sunan Akaş, 1992-2004 arasında farklı pozisyonlarda Yapı Kredi Yayınları'nda çalıştı. Sabancı Üniversitesi'nde yaratıcı yazarlık dersleri verdi. Ayrıca serbest editörlük ve çevirmenlik yaptı.

Cem Akaş, 2005'te G Yayın Grubu'nu kurdu. 2011'de Ku-Ko Kurgu kolektifini kurdu ve merkez komitesi üyesi oldu. 2013'te kültür endüstrisi, kültür ve yaşama kültürü alanlarında dersler sunan Hayat Bilgisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Eylül 2014'te Koç Üniversitesi Yayınları'nın yönetici direktörlüğünü üstlendi. Mart 2018'den beri Can Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yapan Cem Akaş, fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan ile evliydi.

Akaş'ın öykü ve denemeleri ABD, Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, İspanya, Kanada, Macaristan ve Yunanistan'da yayımlandı.

Başlıca yapıtları arasında ise "Noktanın Kesişimleri Antolojisi" (1990), "7", "Gizli Hava Müzesi", "Olgunluk Çağı Üçlemesi", "Gitmeyecekler İçin Urbino", "Tekerleksiz Bisikletler", "Sincaplı Gece", "Zamanın En Kısa Hali" ve "Ofelya" yer alıyor.