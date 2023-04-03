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Oğlunu kaçıran eski eşini engellemek için kaput üzerinde 40 kilometre gitti

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#Sakarya#Hendek#Polis
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 15:15

Düzce'de S.Ş., 14 yaşındaki oğlunu otomobile bindirip kaçırmak isteyen eski eşini durdurmak için aracın kaputuna tutunup 40 kilometre yolculuk etti.

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Olay, 1 Nisan'da Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. A.O.Ş., eski eşi S.Ş.'den 14 yaşındaki çocuğunu almak istedi. S.Ş. izin vermeyince A.O.Ş., çocuğu zorla otomobile bindirdi. S.Ş. otomobilin kaputuna tutunup, aracı engellemeye çalıştı. Fakat A.O.Ş. aracın üstündeki S.Ş.'ye aldırmadan yola devam etti.

KAPUT ÜZERİNDEN DÜŞTÜ

Durumu fark edenler de aracı durdurmaya çalıştı. Bu kez A.O.Ş., otomobili mahalle sakinlerinin üzerine sürdü. İhbarla harekete geçen polis, A.O.Ş.'nin gidebileceği güzergahları belirleyip, tedbir aldı. Ekipler, A.O.Ş.'yi Sakarya'nın Hendek ilçesi girişinde durdurdu. Bu sırada kaput üzerindeki S.Ş., yere düşüp, yaralandı. Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tedavi altına alındı. A.O.Ş. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kadının kaput üstündeki 40 kilometrelik yolculuğu ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Sakarya#Hendek#Polis

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