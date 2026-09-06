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Anne, yüreği ağzında bekliyordu: Oğlundan gelen haberi alınca bayıldı

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#Bursa#Kayıp#Kayıp Çocuk
Anne, yüreği ağzında bekliyordu: Oğlundan gelen haberi alınca bayıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 15:56

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaybolan 2.5 yaşındaki çocuk, arama çalışması yapan ekipler tarafından yol kenarında bulundu. Oğlunun bulunduğunu öğrenen anne, sevinçten bayıldı.

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Osmangazi ilçesi Dürdane Mahallesi Kuşdili mevkisine mevsimlik işçi olarak gelen Suriye uyruklu ailenin oğlu Emir Ğırnebi, iddiaya göre anne ve babası incir toplarken bir anda gözden kayboldu.

Anne, yüreği ağzında bekliyordu: Oğlundan gelen haberi alınca bayıldı

Oğullarının bahçede olmadığını gören aile, çevredeki aramaları sonuçsuz kalınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Saat 10.30’da gelen ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

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Anne, yüreği ağzında bekliyordu: Oğlundan gelen haberi alınca bayıldı

AFAD, Jandarma Asayiş, JAK, JÖH, köpekli arama ekipleri, KUMDAK, NAK, İHAKUT, MAK, İHH, AKUT, ANDA, BAKUT, MAG-DER, MAG-AME, Mudanya Belediyesi MAK, Yıldırım Belediyesi AKE, Osmangazi Belediyesi AKE ve UMKE ekipleri kayıp çocuğu bulmak için çalışma başlattı. 124 personel ve 24 aracın görev aldığı çalışmalara dron, termal dron, İHA, ATV ve arama köpekleri de katıldı.

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Anne, yüreği ağzında bekliyordu: Oğlundan gelen haberi alınca bayıldı

ANNESİ SEVİNÇTEN BAYILDI

Emir Ğırnebi, arama çalışmalarının üçüncü saatinde kaybolduğu yere 500 metre mesafede Bursa-Gemlik yolunun yanındaki çalılıkta ağlarken bulundu. Çocuğunun bulunduğunu öğrenen anne sevinçten bayılırken, sağlık durumu iyi olan Emir, ailesine teslim edildi. 

Anne, yüreği ağzında bekliyordu: Oğlundan gelen haberi alınca bayıldı

Anne, yüreği ağzında bekliyordu: Oğlundan gelen haberi alınca bayıldı

Anne, yüreği ağzında bekliyordu: Oğlundan gelen haberi alınca bayıldı

 

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#Bursa#Kayıp#Kayıp Çocuk

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