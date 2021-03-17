Oğluna müebbet istendi

İbrahim Çetin’e de bıçakla saldırdı. Savcılıkta “Arbede esnasında annem bıçağın üzerine düşüp yaralandı” diye ifade veren Türk’e annesini öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapis, Çetin’e bıçakla saldırdığı için 1 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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