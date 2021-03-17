Aziz ÖZEN / İSTANBUL
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Oğluna müebbet istendi
İSTANBUL Pendik’te Taliha Duran (42), 6 yıl önce eşinden boşanıp İbrahim Çetin’le birlikte yaşamaya başladı. Duran’ın ilk evliliğinden olan oğlu Mehmet Türk (25), 20 Şubat’ta annesini kalbinden bıçaklayıp öldürdü,
İbrahim Çetin’e de bıçakla saldırdı. Savcılıkta “Arbede esnasında annem bıçağın üzerine düşüp yaralandı” diye ifade veren Türk’e annesini öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapis, Çetin’e bıçakla saldırdığı için 1 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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