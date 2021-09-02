Oğluna kavuşan anne, HDP il binası önünde Türk bayrağıyla halay çekti

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Şırnak HDP İl binası önündeki eylemi 45’inci haftada da sürdü. Çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları ile kadınlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek HDP il binasının önüne geldi. Kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, burada 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', ‘Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir’ sloganları attı.



28 Ağustos’ta güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Metin Üstek’e kavuşan Emine Üstek ve diğer aileler, HDP il binası önünde davul zurna eşliğinde halay çekti. Emine Üstek, “Oğlum artık yanımda, Allah’ın izniyle artık fotoğrafına değil, kendisine sarılacağım. Allah devletimizden razı olsun. Ailenize kavuşun. Ben ne kadar sevindiysem, sizin ailenizde o kadar sevinir” dedi. Baba Ömer Üstek de kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

'TERÖR ÖRGÜTÜNDEN BİR GENCİMİZİ DAHA ALDIK'

Şehit eşi Zübeyde Bilir, terör örgütünden bir çocuklarını daha aldıklarını söyledi. Bilir, "Bugün burada bulunmamızın sebebi Emine Teyzenin oğluna kavuşması. Terör örgütün kucağından bir gencimizi daha aldık. İnşallah bütün geçlerimiz böyle ailelerine kavuşurlar. Bütün annelerin gözyaşları diner. Biz, Şırnaklı kadınlar olarak hiçbir zaman bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Bir tek gencimizi PKK terör örgütüne yedirmeyeceğiz” dedi.



'BİZ BUGÜN BAHARI YAŞIYORUZ'

Ailelere destek veren Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan ise bir yıldır şehit aileleri ve çocukları dağa kaçırılan kadınlarla birlikte HDP önünde olduklarını belirterek, "Bizim bir sözümüz vardı, sesiz çığlıkların sesi olacağız diye. Emine anne ile konuştuğumda ben ölmeden evladıma kavuşacak mıyım demişti. Biz de devlet büyüklerimize görüştük. Burada bir tarafımızda oğlu bağrından koparılmış bir anne, diğer tarafta eşleri terör olaylarında kaybetmiş şehit eşleri var. Bize diyorlar, ‘Dağdan gelip annelerine kavuşunca şehit ailelerin yürekleri yanmıyor mu?’ Evet yanıyor. Ama artık şehit anneleri ile birlikte biz hareket ediyoruz. Emine anne evladına kavuşunca biz, hepimiz mutluluğunu, heyecanını yaşadık. Biz demiştik bahar gelecek ve biz bugün baharı yaşıyoruz" diye konuştu.







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