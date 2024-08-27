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Oğluna 'Anneni öldürdüm, eve git bak' demişti... Cani böyle yakalandı: Gelmeyin, kendimi keserim

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#TEKİRDAĞ#Polis#Cinayet
Oğluna Anneni öldürdüm, eve git bak demişti... Cani böyle yakalandı: Gelmeyin, kendimi keserim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 11:27

Tekirdağ’da tartıştığı eşi Elif Dim’i (38), döverek öldürüp kaçan Hasan Dim (45), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Jandarmayı görünce elindeki bıçağı boğazına dayayıp, “Gelmeyin, kendimi keserim, kendimi öldürürüm” diyen Dim, yaklaşık 10 dakika süren ikna çabasıyla elindeki bıçağı bırakıp teslim oldu.

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Kentte çiğ köfte dükkanı bulunan Hasan Dim, geçen hafta cuma gecesi Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’ndeki evlerinde 2 çocuğunun annesi eşi Elif Dim ile tartıştı. Evde çocukların bulunmadığı sırada yaşanan tartışmada Hasan Dim, eşini döverek öldürdü. Evden çıkan Dim, mahallede kahvede oturan 17 yaşındaki oğlunun yanına giderek, “Anneni öldürdüm, eve git bak” dedikten sonra ayrıldı. Eve giden oğlu annesinin cansız bedenini bulunca durumu polise bildirdi.

Eşini öldürdükten sonra kaçan Hasan Dim, izini kaybettirdi. Polis ve jandarma ekipleri yakalama çalışmalarını sürdürürken, güvenlik güçlerine Dim’in Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Karacakılavuz Mahallesi’nde görüldüğü ihbarı yapıldı.

Oğluna Anneni öldürdüm, eve git bak demişti... Cani böyle yakalandı: Gelmeyin, kendimi keserim

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İl Jandarma Komutanlığı, iki ayrı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kurarak, Karacakılavuz Mahallesi ve çevresinde çalışma başlattı.

BIÇAĞI BOGAZINA DAYADI

JASAT ekipleri, bu sabah saatlerinde Hasan Dim’i Karacakılavuz’da motosikletiyle giderken takibe alıp, durdurdu. Motosikletten inen Dim, yanında taşıdığı bıçağı boğazına dayayıp, “Gelmeyin kendimi keserim, kendimi öldürürüm” dedi.

Oğluna Anneni öldürdüm, eve git bak demişti... Cani böyle yakalandı: Gelmeyin, kendimi keserim

JASAT ekiplerinin yaklaşık 10 dakika süren ikna çabasıyla Dim, elindeki bıçağı bırakıp teslim oldu.

CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Hasan Dim’in bıçağı boğazına dayadığı ve jandarma ekiplerinin ikna çabaları, yoldan geçen kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Gözaltına alınan Hasan Dim ile ilgili soruşturma sürüyor.

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#TEKİRDAĞ#Polis#Cinayet

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