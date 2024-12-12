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Oğlumuzun adını ‘Vatan’ koyduk

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#Şam#Emevi Meydanı#Kutlama
Oğlumuzun adını ‘Vatan’ koyduk
Fevzi KızılkoyunMert Gökhan KOÇ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 07:00

Şam’ın kontrolünü ele geçiren muhaliflere bağlı silahlı grupların şehir merkezinden çekilmesinin ardından binlerce kişi Emevi Meydanı’nda toplandı. Yeni Suriye bayrağını açan gruptakiler, Beşar Esad’a lanet okudu. “Yaşasın Suriye”, “Özgür Suriye” sloganları atan Suriyeliler, renkli görüntüler de oluşturdu. Alanda çok sayıda genç kız, çocuklu aileler, farklı din ve mezhepte kişilerin bulunması da dikkat çekti.

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TÜRKİYE’YE MİNNETTARIZ

Ailesiyle kutlamalara katılan Amine Yusuf, Türkiye’den Şam’a bir gün önce dönmüş. Amine Yusuf, “Esad zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığındık. 9 yıldır ülkenizde yaşıyorduk. Oğlumuz Türkiye’de doğdu. Adını Vatan koyduk. Şam özgürleşince hemen yola çıkıp geldik. Şükürler olsun ki artık vatanımızdayız. Türkiye’ye minnettarız” dedi.

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#Şam#Emevi Meydanı#Kutlama

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