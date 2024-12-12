Oğlumuzun adını ‘Vatan’ koyduk

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TÜRKİYE’YE MİNNETTARIZ

Ailesiyle kutlamalara katılan Amine Yusuf, Türkiye’den Şam’a bir gün önce dönmüş. Amine Yusuf, “Esad zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığındık. 9 yıldır ülkenizde yaşıyorduk. Oğlumuz Türkiye’de doğdu. Adını Vatan koyduk. Şam özgürleşince hemen yola çıkıp geldik. Şükürler olsun ki artık vatanımızdayız. Türkiye’ye minnettarız” dedi.