Oğlumun ya ölüsünü ya dirisini bulun

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Süleyman (62) ve Hacer (55) Altıparmak çiftinin 5 çocuğundan biri olan Teyfik Samet Altıparmak (27), geçen yıl ağustos ayında İstanbul’da bulunan ve yeni anlaşma yaptığı firmanın konteyner yüklü gemisinde usta gemici olarak işe başladı. Barselona-Pire seferi yapan gemideki 21 kişi, Barselona açıklarında 29 Ekim günü sabaha karşı Teyfik Samet Altıparmak’ın gemide olmadığını fark etti. Mürettebat gemide yaptığı aramalardan sonuç alamadı. Barselona’daki limana geri dönen geminin mürettebatı durumu yetkililere bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarından bir sonuç alınamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

GEMİDE İNCELEME YAPILDI

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki limana gelen gemide 5 Kasım tarihinde inceleme yapıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Grup Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından hazırlanan raporda Altıparmak’ın kaldığı odanın giriş koridorunda herhangi bir zorlama izi olmadığı, odanın kilitli olduğu ve kapıya çalışanlarca kırmızı-beyaz şerit çekildiği belirtildi. Teyfik Samet Altıparmak’a ait olduğu değerlendirilen telefon dahil eşyalar ve ilaçların odada durduğu raporda belirtilirken, düştüğü iddia edilen demirlere ait inceleme de dosya da yer aldı. İncelemede, korkuluk demirlerinde herhangi bir parmak izine rastlanmadığı, balkon demirlerinin şeffaf poşet geçirilerek bant ve iple sabitlenmiş olduğunun görülüp, mürettebata sorulması üzerine “Kayıp olayı anlaşıldıktan yaklaşık 24 saat sonra orada oluşabilecek izleri korumak amaçlı gemi çalışanları tarafından poşetlenmiş olduğu” ifadesi rapora not düşüldü. Raporda, gemide herhangi bir kan lekesi, boğuşma izi, ayakkabı izi, ateşli-ateşsiz silaha veya bu silahlara ait mermi, kovan, çekirdek vb. bulguya rastlanılmadığı ifadeleri yer aldı.





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KAMERADAKİ TANIMLANAMAYAN CİSİM

Geminin kameralarındaki incelemenin ardından hazırlanan raporda ise sabaha karşı geminin bordasına ne olduğu tanımlanamayan beyaz renkli bir cismin aşağıya düştüğünün görüldüğü belirtildi. Olay günü mürettebatın ifadelerinde ise Altıparmak’ın kimseyle bir husumeti bulunmadığı belirtilirken bazı kişilerin, Teyfik Samet Altıparmak’ın son görüldüğünde üzerinde beyaz-bej renkli bir kıyafetin olduğunu, genelde de beyaz renkli gömlek giydiğini söyledi. Araştırmada, ailesine teslim edilecek olan kişisel eşyalarının içinde beyaz renk gömlek veya bej rengi bir kazak olmadığı, Altıparmak’ın denize düşmüş ya da atlamış olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.



Soruşturmaya ilişkin konuşan Süleyman Altıparmak, oğlunun 9 yıldır usta gemici olarak çalıştığını belirterek, “Türkiye’de değil ki gidip denizin kıyısında bekleyeyim; bir şey yapayım. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Oğlumuzu bir şekilde bize versinler. Cenazeye bile razıyız” dedi. Yaklaşık 5 aydır oğullarının kayıp olduğunu söyleyen anne Hacer Altıparmak ise “Hiçbir haber alamıyoruz. Ölü veya diri bizim oğlumuz bulunsun. Çocuğumuzdan bir haber almak istiyoruz. Avukatlar ‘Tazminat’ diyor; bizim tazminatta filan gözümüz yok. Biz, oğlumuzdan haber almak istiyoruz. Ne oldu, çocuğumuz öldü mü, kaldı mı bir haber istiyoruz” diye konuştu.