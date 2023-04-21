Oğlum bulunana kadar bize bayram yok

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Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu genç mühendis Yiğit Acar (26), yeni işi için 1 Eylül’de Giresun’dan İstanbul’a, oradan da Mısır’a gitti. Liberya Bandıralı kuru yük gemisi ‘Dema M’ye binecek olduğu 5 Eylül’de annesine “Akşam gemiye bineceğiz” mesajı attı. Bu mesajdan sonra Acar’dan bir daha haber alınamadı. Süveyş Limanı’ndan hareket eden gemide en son 7 Eylül’de görüldüğü bilgisi aileye verildi ve “Oğlunuz kayıp” denildi. Genç denizci Yiğit Acar, 7 aydır kayıp. Ailesi birlikte çektirdikleri fotoğraflara bakıyor, yetkililerden yardım istemek dışında elden bir şey gelmiyor.



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225 gündür kendisinden haber alınamayan denizci Yiğit Acar’ın acılı annesi Arzu Acar, “Oğluma ne olduğu bulunsun, başka bir isteğim yok. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Ben oğlumu istiyorum, mart ayı doğum günüydü, 27 yaşına girecekti. Bayram geldi ama oğlum bulunana kadar bizim için bayram yok, çok kötüyüz” ifadelerini kullandı.