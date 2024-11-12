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Oğlu tarafından uykusunda öldürülen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı... Yaralı kurtulan dede konuştu

Güncelleme Tarihi:

#Okul Müdürü#Tekirdağ#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 15:36

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde oğlu A.Ç.’nin (17), uyurken bıçaklayarak öldürdüğü okul müdürü Nilay Ç., (41) toprağa verildi. Bıçakla babası, amcası, yengesi ve dedesini de yaralayan A.Ç., tutuklandı. Tedavisinin ardından kızının cenazesine katılan Celil Ç. (65), “Neden böyle oldu anlamadım. Çok üzgünüm içim yanıyor" dedi.

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Muratlı'nın Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında dün gece saatlerinde A.Ç., henüz belirlenemeyen nedenle mutfaktan aldığı bıçakla, önce yatak odasında uyuyan annesi Nilay Ç. ile babası Murat Ç.'yi (44) bıçakladı. Ardından aynı binanın alt katındaki daireye inen A.Ç., burada da amcası Gürcan Ç. (42), yengesi Fatma Ç. (39) ve dedesi Celil Ç.'yi de bıçakla yaraladı.

Oğlu tarafından uykusunda öldürülen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı... Yaralı kurtulan dede konuştu

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairelere giren ekipler, yaralı 5 kişiyi ambulanslarla ildeki hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan anne Nilay Ç., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 4 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Polis tarafından yakalanan A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Oğlu tarafından uykusunda öldürülen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı... Yaralı kurtulan dede konuştu

‘BABASI, AMCASI VE YENGESİNİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR’

Hasan Orhan İlk ve Ortaokulu’nda müdür olarak görev yapan Nilay Ç. için Muratlı Turan Camisi'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Törene Muratlı Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Muratlı Belediye Başkanı Varol Türel, torununun bıçaklı saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan Celil Ç. ile vatandaşlar katıldı. Taziyeleri kabul eden ve büyük üzüntü yaşayan Celil Ç., "Neden böyle oldu anlamadım. Çok üzgünüm, içim yanıyor" dedi. Nilay Ç’nin cenazesi daha sonra Muratla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Oğlu tarafından uykusunda öldürülen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı... Yaralı kurtulan dede konuştu

A.Ç.'nin bıçakla yaraladığı babası Murat Ç., amcası Gürcan Ç. ve yengesi Fatma Ç.'nin hastanede tedavileri sürüyor.

Oğlu tarafından uykusunda öldürülen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı... Yaralı kurtulan dede konuştu

Oğlu tarafından uykusunda öldürülen okul müdürü, son yolculuğuna uğurlandı... Yaralı kurtulan dede konuştu

 

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#Okul Müdürü#Tekirdağ#Cinayet

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