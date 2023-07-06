Oğlu tarafından öldürüldü

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Eşi ve kızı Balıkesir’e yazlığa giderken, kendisinin yanında çalışan müteahhit oğlu Mehmet Cem Ayvacı (23) evde yanında kalmıştı. Baba oğul arasında geçen pazar gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Cem Ayvacı, babası Ümit Yaşar Ayvacı’yı başından ve göğsünden silahla vurarak öldürdü. Mehmet Cem Ayvacı da gözaltına alındı.

‘BEN ÖNCE DAVRANDIM’

Oğul Ayvacı’nın, emniyetteki ifadesinde, “Bana sürekli baskı ve şiddet uyguluyordu. Evde aramızda işler nedeniyle tartışırken kavga çıktı. Babam odaya silahını almaya giderken ben önce davranarak silahı aldım ve olay yaşandı” dediği öne sürüldü. Mehmet Cem Ayvacı tutuklanarak cezaevine konuldu.