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Oğlu tarafından öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Emniyet#Cezaevi
Oğlu tarafından öldürüldü
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 07:00

İstanbul Bağcılar’da, Ümit Yaşar Ayvacı (53) ailesiyle yaşıyordu.

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Eşi ve kızı Balıkesir’e yazlığa giderken, kendisinin yanında çalışan müteahhit oğlu Mehmet Cem Ayvacı (23) evde yanında kalmıştı. Baba oğul arasında geçen pazar gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Cem Ayvacı, babası Ümit Yaşar Ayvacı’yı başından ve göğsünden silahla vurarak öldürdü. Mehmet Cem Ayvacı da gözaltına alındı.

‘BEN ÖNCE DAVRANDIM’

Oğul Ayvacı’nın, emniyetteki ifadesinde, “Bana sürekli baskı ve şiddet uyguluyordu. Evde aramızda işler nedeniyle tartışırken kavga çıktı. Babam odaya silahını almaya giderken ben önce davranarak silahı aldım ve olay yaşandı” dediği öne sürüldü. Mehmet Cem Ayvacı tutuklanarak cezaevine konuldu.

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#Balıkesir#Emniyet#Cezaevi

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