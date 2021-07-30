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Gündem
Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)-
Haber Giriş: 30.07.2021 - 15:33 | Son Güncelleme:

Oğlu tarafından dövülüp rehin alındı! Polisten operasyon

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Oğlu tarafından dövülüp rehin alındı! Polisten operasyon

Kayseri'de para vermediği oğlu Caner B. (17) tarafından sopayla dövülüp rehin alınan Filiz G. (50) polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Nane Sokak’taki 3 katlı binanın son katında meydana geldi. Madde bağımlısı Caner B., annesi Filiz G.'den para istedi. Olumsuz yanıt alan Caner B., eline geçirdiği sopayla annesini dövüp, rehin aldı.

Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla eve giren polis, Filiz G.’yi kurtardı, Caner B. gözaltına alındı.

Yaralanan Filiz G., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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