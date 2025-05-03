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Oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

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#Amasya#Merzifon#Otopsi
Oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 23:44

Amasya'nın Merzifon ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

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Edinilen bilgiye göre, Sofular Mahallesi Fidan Sokak'ta yaşayan Saliha K. (60) ile oğlu Murat K. (28) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Murat K, annesini çeşitli yerlerinden bıçakladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Saliha K. kurtarılamadı.

Saliha K'nin cesedi, otopsi için Amasya'ya gönderildi.

Gözaltına alınan Murat K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Amasya#Merzifon#Otopsi

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