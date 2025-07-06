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Oğlu sandığı kişiye servetini kaptırdı | Tek sözü ile neyi var neyi yok verdi

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#Bursa#Dolandırıcılık#Para
Oğlu sandığı kişiye servetini kaptırdı | Tek sözü ile neyi var neyi yok verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 14:59

Bursa’da F.B. (75) isimli kadını ev telefonundan arayarak, kendisini oğlu gibi tanıtıp, 672 bin lira değerinde para ve altınlarını dolandıran U.E. (35) tutuklandı.

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Olay, 28 Haziran’da saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Ev telefonundan aranan F.B., karşısındaki kişinin ‘Anne ne yapıyorsun?’ sözleri üzerine arayan kişinin oğlu olduğunu düşündü.

Oğlu sandığı kişiye servetini kaptırdı | Tek sözü ile neyi var neyi yok verdi

"ACİL PARAYA İHTİYACIM VAR ANNE"

Telefondaki kişinin acil paraya ihtiyacı olduğunu belirtmesi üzerine F.B., evde 50 bin lira, 69 çeyrek altın ve 5 Cumhuriyet altını olduğunu söyledi. Telefondaki kişinin kuyumcu arkadaşının gelip, para ve altınları alacağını söylemesi üzerine F.B., toplam değeri 672 bin lira olan birikimini evine gelen kişiye teslim etti. Bir süre sonra arayan kişinin oğlu olmadığını ve dolandırıldığını anlayan F.B. durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Oğlu sandığı kişiye servetini kaptırdı | Tek sözü ile neyi var neyi yok verdi

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemesinin ardından şüphelinin dolandırıcılık suçundan 7 kaydı bulunan U.E. olduğu belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli dün yakalandı.

U.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Oğlu sandığı kişiye servetini kaptırdı | Tek sözü ile neyi var neyi yok verdi

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#Bursa#Dolandırıcılık#Para

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