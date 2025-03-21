Oğlu öldürülen anneden çarpıcı sözler! Sanığı savundu: Alperen'i, Şeref öldürmedi

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Olay, 23 Kasım 2023'te Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki Gençlik Köprüsü’nde meydana geldi. Şeref Aslantaş, buluştuğu mahalleden arkadaşları Alperen Kaya ile Eren Güngör'le içki içtikleri sırada küfürleşip, tartıştı. İddiaya göre, Aslantaş, çıkan arbedede Kaya'yı göğsünden, kavgayı ayırmak isteyen Güngör'ü de karnından bıçaklayıp, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Kaya ile Güngör, kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Aslantaş, tutuklandı

Alperen Kaya (19) - Şeref Aslantaş (21) - Eren Güngör (19)

'TANIKLAR YALAN SÖYLÜYORLAR'

2 arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Aslantaş hakkında 'Kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında cinayeti kabul etmeyen Aslantaş, "Tanıkların beyanları arasında çelişki vardır, tanıklar yalan söylüyorlar, kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Suçsuzum. Tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Aslantaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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'OLAY YERİ İNCELEME EKSİK YAPILDI' İDDİASI

Duruşmanın ardından DHA'ya konuşan Alperen Kaya'nın ablası Seda Kaya, 2 genci toprağa verdiklerini ancak asıl suçlunun Şeref Aslantaş olmadığını ileri sürdü. Kaya, olayla ilgili incelemelerin eksik yapıldığını, olay yerinde olan kişilerin vücut analizlerinin yapılmadığı, DNA örneklerinin alınmadığını ve bıçaktan alınan DNA örneklerinde de çelişkiler olduğunu öne sürerek, "Suçlunun Şeref Aslantaş olmadığını düşünüyoruz" dedi.

'DİĞER ARKADAŞLARI ADANA'YI TERK ETTİLER'

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Alperen Kaya'nın annesi Fatma Dilek Kaya da "Oğlum Alperen'in ve Eren'in cinayetten öldüğünü kabullenemiyorum. Hiçbir anne evladının hayatını kaybetmesini istemez. Yıkıldım, bunun araştırılmasını istiyorum, adalete sığınıyorum. Yanlarında bulunan diğer arkadaşları olaydan sonra Adana'yı terk ettiler, telefonlarını değiştirdiler. Orada 2 tane cinayet var, oğlumun çok iyi arkadaşı olan Şeref'in bu cinayeti işlemediğini düşünüyorum. Oğlumu Şeref'in öldürdüğüne inanmıyorum ve ailem de aynı görüşte. Olay yerindeki diğer çocukların cinayetle ilgisinin olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

'OĞLUMUN ASLA BU CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'

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Şeref Aslantaş'ın annesi Münevver Güntürk de oğlunun herhangi bir tartışmaya karışmadığını, arkadaşlarına göre fiziksel olarak daha zayıf olduğunu, bu nedenle onlara karşı güç kullanmasının mümkün olmadığını savundu. Güntürk, "Şeref'in bu cinayeti işlemeyeceğini herkes biliyor. Şeref'in şu zamana kadar hiçbir kavgası olmadı. Kavgayı bilmeyen bir çocuk, 2 tane çocuğu nasıl katleder. Benim oğlumun asla bu cinayeti işlediğini düşünmüyorum, adaletin yerini bulmasını istiyorum. Olay yeri ile ilgili çok eksikler var; diğer çocuklardan kan örneği ve tırnak dokusu almamışlar. Sadece Şeref'i alıp, olay yerinde olan diğer 5 kişiyi nasıl bırakıyorlar; bunu anlamıyorum. Adaletin yerini bulunmasını istiyorum" dedi.

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'TANIKLARIN BEYANLARI BİRBİRİYLE ÇELİŞKİLİ'

Sanık Şeref Aslantaş'nın avukatı Utku Uzun da tanık beyanlarının çelişkili olduğunu belirterek, "Şeref'in fiziksel özelliklerine bakacak olursak, 2 kişiyi tek başına öldürmesi, hayatın olağan akışına aykırı ve akla mantığa uygun gelmiyor. Dosya kapsamında dinlenen ve olay yerinde olan diğer tanıkların beyanları birbiri ile çelişiyor. Bununla birlikte dosya kapsamında olay yerinde ilk gün polisin tespit edemediği ama olay günü orada olduğunu beyan eden tanıklar oldu. Tüm tanıkların beyanları birbiriyle çelişkili. Bu olayda 2 kişi vefat etti, bizim müvekkilimiz Şeref Aslantaş 2 müebbetle yargılanıyor. Özellikle Eren'in failinin müvekkil Şeref olmadığını kesin olarak düşünüyoruz. Çünkü Eren olay yerinde motoru ile uzaklaşıyor, Atakan isimli şahıs onun arkasından takip ediyor. Ondan sonra Eren'in öldüğü bilgisi çok sonra geliyor" diye konuştu.

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