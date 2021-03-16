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Müslim SARIYAR - Taha AYHAN/DHA
Haber Giriş: 16.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Oğlu öldürdü

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Oğlu öldürdü

MALATYA’da anne-babası ve oğlu A.A. (14) ile birlikte yaşayan Reşat A.’nın (41) dün odasından silah sesi geldi. Anne ve babası odaya girdiklerinde oğullarını yanında pompalı tüfekle ölü buldu.

A.A.’nın dedesi Adil A.’yı telefonla arayan R.F., “Adil amca, torunun A.A. ‘Babamı tüfekle vurdum, daha sonra evden çıkıp okula geldim’ dedi” diye konuştu. Polis ekipleri, okula giderek A.A.’yı gözaltına alındı. A.A.’nın, pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, “Babam eve geç gitmem nedeniyle bana sürekli kızıyordu, şiddet uyguluyordu. Ben de sinirlendim ve silahla kendisini vurdum” dedi.

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