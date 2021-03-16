Oğlu öldürdü

A.A.’nın dedesi Adil A.’yı telefonla arayan R.F., “Adil amca, torunun A.A. ‘Babamı tüfekle vurdum, daha sonra evden çıkıp okula geldim’ dedi” diye konuştu. Polis ekipleri, okula giderek A.A.’yı gözaltına alındı. A.A.’nın, pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, “Babam eve geç gitmem nedeniyle bana sürekli kızıyordu, şiddet uyguluyordu. Ben de sinirlendim ve silahla kendisini vurdum” dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara