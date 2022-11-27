Oğlu kaçırılan babadan Ankara'da, HDP önünde oturma eylemi

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Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki başlattıkları 'evlat nöbeti'nde yer alan Celil Bektaş, bugün Ankara'ya gelerek HDP Genel Merkez binası önünde oturma eylemi yaptı. Celil Bektaş, oğlunun kaçırıldığı gün Diyarbakır HDP il binasına gittiğini belirterek, "Oğlumun montu ve kimliği oradan, HDP il binasından çıktı. Götüren belli ve mahkeme kayıtlarında da mevcut. Oğlumun izini bulabilmek için elimden geleni yaptım. Suriye'ye gittim ama izini bulamadım. Dağa kaçırdıklarında benden para istediler. Eğer benim param ve gücüm olsaydı, benim oğlumu dağa kaçıramazlardı.

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Evladımın ardından daha önce dağa kaçırılan 3 kişi teslim oldu. Benim evladım da dağda, onların yanındaymış. Ben bu çocuğu HDP'ye büyütmedim. Kürt-Türk sorunu olduğunu söylüyorlar. Eğer sorun Kürt-Türk davasıysa kendi çocuklarını dağa göndersinler. Onların oğulları Avrupa'da, benim oğlum Suriye'de. Bizim amacımız sadece Diyarbakır çocukları değil, tüm Türkiye için buradayız. Biz dünyaya sesleniyoruz; vicdanı olan, Allah'tan korkan buraya gelsin" dedi.

Bir süre burada oturan Bektaş, daha sonra polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.