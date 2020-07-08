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Burak EMEK/DİYARBIR, (DHA)
Haber Giriş: 08.07.2020 - 13:01,Son Güncelleme:

Oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Cemal Ertaş: Artık bu hasret bitecek

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Oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Cemal Ertaş: Artık bu hasret bitecek
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Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Ramazan Ertaş'ın (20) HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylemini sürdüren babası, bedensel engelli Cemal Ertaş, oğluna kavuşacak anı bekliyor. Ertaş, "Artık bu hasret bitecek" dedi. Ramazan Ertaş'ın, sorgusunun ardından ailesiyle buluşturulacağı öğrenildi.

HDP İl Binası önünde eylemlerini sürdüren 136 aileden, bedensel engelli Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan Ertaş, terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Eylem yapan ailelerden çocuklarına kavuşan aile sayısı da 14'e çıktı. Güvenlik güçlerince yapılan işlemlerin ardından ailesiyle bir araya gelecek olan Ramazan Ertaş'ın babası Cemal Ertaş, mutlu haberi aldıktan sonra yaptığı açıklamada 9 aydır evlat hasreti çektiğini ve artık bu hasret biteceğini söyledi.

Ramazan Ertaş'ın, sorgusunun ardından ailesiyle buluşturulacağı öğrenildi.

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