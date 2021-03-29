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Gündem
GEBZE (Kocaeli) (DHA)
Haber Giriş: 29.03.2021 - 11:42 | Son Güncelleme:

Oğlu, gelini ve 2 torununu bıçakladı

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Oğlu, gelini ve 2 torununu bıçakladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ş.K., tartıştığı oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakla yaraladı. Ş.K. gözaltına alınırken, ailenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Aynı apartmanda yaşayan Y.K. ile babası Ş.K. arasında tartışma çıktı. Ş.K. önce oğlu Y.K., ardından da gelini E.K. ve 2 torununu bıçakla yaraladı. Çığlık sesleri üzerine mahalleli polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralılar, ihbar üzerine adrese gelen ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, Ş.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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