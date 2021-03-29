Oğlu, gelini ve 2 torununu bıçakladı

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Aynı apartmanda yaşayan Y.K. ile babası Ş.K. arasında tartışma çıktı. Ş.K. önce oğlu Y.K., ardından da gelini E.K. ve 2 torununu bıçakla yaraladı. Çığlık sesleri üzerine mahalleli polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralılar, ihbar üzerine adrese gelen ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, Ş.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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