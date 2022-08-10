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Oğlu Eren Bülbül'ün acısı 5 yıldır hiç dinmedi

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#Trabzon#Eren Bülbül#Şehit
Oğlu Eren Bülbülün acısı 5 yıldır hiç dinmedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 12:38

Trabzon’un Maçka ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu 11 Ağustos 2017 tarihinde oğlu Eren Bülbül’ü şehit veren anne Ayşe Bülbül oğlunu bir gün bile unutamadığını ama vatan için kurban vermenin de gururunu yaşadığını söyledi.

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Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül, ölümünün üzerinden geçen 5 yıla rağmen unutulmuyor.

Yayladan oğlunun ölüm yıldönümü için Köprüyanı mahallesindeki evine gelen anne Ayşe Bülbül, oğlu Eren’in mezarını ziyaret etti. Anne Ayşe Bülbül, “Erensiz 5 yıl 9 bayram geçirdim. Bayramlarım buruk, hayatım buruk, yaşantım buruk. Tabi ki gururu da var. 13 tane evladım var. Hepsinin bir ananın babanın yüreğinde yeri ayrı. 13 taneden birini ben vatan için kurban verdim” dedi.

Evladını yaşadığı köy evinin önünde vatanı için şehit verdiğini kaydeden anne Bülbül “Benim evladımın yaptığını herkes yapamazdı. Ben annesiyim, ben bile yapamazdım. Bu çocuğa Cenab-ı Mevlam şehitlik vermiş. Geride dağlar kadar acı bıraktı. Mevlam kimsenin sırtına kaldıramayacağı bir yükü yüklemez. 4 evladım yanımda acımı onlarla dindirmeye çalışıyorum. Devletimiz her şeye rağmen var olsun, bizim ömrümüzü devlet büyüklerimize versin. Yarın ölümünün yıldönümü. Zor, yapacak bir şey yok, vatan sağ olsun. Allah geride kalan evlatlarıma uzun ömürler versin” diyerek gözyaşı döktü.

Oğlu Eren Bülbülün acısı 5 yıldır hiç dinmedi

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#Trabzon#Eren Bülbül#Şehit

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