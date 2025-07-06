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Oğlu 1992'de şehit olmuştu... Hayatını kaybeden annenin vasiyeti askerler tarafından yerine getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Şehit#Vasiyet#Asker
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 17:44

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Sevinçbey köyünde yaşayan şehit annesi Remziye Çetin'in (86), ölünce cenazesinin askerlerin omzunda uğurlanması vasiyeti yerine getirildi.

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1992 yılında Şanlıurfa'da şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ekrem Çetin'in annesi Remziye Çetin, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Çetin için Eğirdir ilçesi Sevinçbey köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Oğlu 1992de şehit olmuştu... Hayatını kaybeden annenin vasiyeti askerler tarafından yerine getirildi

Törene, Isparta Valisi Abdullah Erin, Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Ari, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Oğlu 1992de şehit olmuştu... Hayatını kaybeden annenin vasiyeti askerler tarafından yerine getirildi

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OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ

Şehit annesi Remziye Çetin'in, daha önce kendisini ziyaret eden protokolden talep ettiği, ölünce cenazesinin askerlerin omzunda uğurlanması vasiyeti yerine getirildi. Remziye Çetin'in cenazesi, Sevinçbey köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığına getirildi. Remziye Çetin, şehit oğlu Ekrem Çetin'in mezarının yanına defnedildi. 

Oğlu 1992de şehit olmuştu... Hayatını kaybeden annenin vasiyeti askerler tarafından yerine getirildi

Oğlu 1992de şehit olmuştu... Hayatını kaybeden annenin vasiyeti askerler tarafından yerine getirildi

 

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#Şehit#Vasiyet#Asker

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