Oğlu 17 bıçak darbesiyle öldürülen baba isyan etti

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Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda ocak ayında, Fatih Bayar ve arkadaşı Yasin Tümer (36) ile Burak Zeren, kardeşi Tunahan Zeren ve Faruk Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ölümcül, 17 bıçak darbesi alan Fatih Bayar ve 6 yerinden bıçaklanan arkadaşı Yasin Tümer yaralandı. Yaralılardan Yasin Tümer Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, Fatih Bayar ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatih Bayar, kurtarılamadı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülediği kavganın şüphelisi olduğu tespit edilen Burak Zeren, Tunahan Zeren ve Faruk Y.’yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeren kardeşler tutuklanırken, Faruk Y., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmasını tamamlayıp, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Burak Zeren, kardeşi Tunahan Zeren’in yanı sıra Fatih Bayar'ın ailesi katıldı.

BABADAN ‘CANİLER’ TEPKİSİ

Tutuklu sanıklardan Tunahan Zeren, Fatih Bayar’ın olay sırasında kendisine küfrettiğini öne sürerek, “İlk vuran da kendisiydi. Geçen celse ailesinin baskısıyla bu durumu söyleyemedim. Çok pişmanım, keşke bu olay yaşanmasaydı” dedi.

Öldürülen Fatih Bayar'ın babası Mehmet Bayar ise duruşmada sanıklara ‘caniler’ diye tepki gösterdi. Oğlunun 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü ifade eden Bayar, “Bu cani insanlar oğlumu 17 kez bıçaklayıp öldürdü. Bu olaydan dolayı en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Fatih Bayar’ın ölümüne ilişkin Ulusal Kriminal Bürodan gelecek raporun beklenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.