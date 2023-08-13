Öğle yemeğini bile çaldılar: Bir dakikada soydular

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İstanbul Kadıköy’de önceki gün saat 13.00 sıralarında 6 kadın yanlarında çocuklarla birlikte dükkânlara tek tek girerek tantanacılık yöntemiyle hırsızlık yapmaya çalıştı. Kadınlar dükkânlara hep birlikte giriyor, birden fazla şeyin fiyatını sorarak dükkân sahibini oyalıyor, bu sırada da malları çalmaya çalışıyordu. Bu yöntemi bilen esnaf, kadınları dışarı çıkarttı. Kadınlar son olarak caddedeki Katina Veteriner Kliniği’ne girdi. İçeride 42 yaşındaki Zanna Bessonova vardı. Bessonova kendisini oyalamak isteyen kadınları dışarı çıkartmak istediyse de başaramadı. Kadınlar bağırıp çağırmaya başlayınca Bessonova yandaki dükkândan yardım istemek için dışarı çıktı. Bir dakika sonra geri döndüğünde kasadaki 70 bin TL, 10 bin TL’lik mama ve eşyaların yanı sıra öğle yemeği de çalınmıştı.

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Tantanacılık yöntemiyle hırsızlık yapan kadınlar, güvenlik kameralarında birlikte görüntülendi.

‘YARDIM İSTEMEYE GİTMİŞTİM’

Zanna Bessonova yaşadıklarını söyle anlattı: “Saat 13.30 gibi 6 kadın yanlarında çocuklarla geldiler. Ellerinde 200 TL vardı. Birçok ürünün fiyatını sordular. Baş edemeyince yardım için yan taraftaki halıcıyı aradım ama telefonu meşguldü. Yardım istemek için yan dükkâna geçtim. Döndüğümde çantalarımızın boş olduğunu, ürünlerin çalındığını gördük. Öğle yemeğimizi bile çalmışlar.”

KAMERADA GÖRÜNÜYORLAR

Veteriner kliniğinin sahibi Gizem Canbay (38) ise “Ben başka bir işim için işyerimden 10 dakikalığın ayrılmıştım. Olayı duyunca şok oldum ve geri koştum. Kasadaki 70 bin TL’mizi de çalmışlar. O parayla 30 dakika sonra bir ödeme yapacaktık. Olaydan sonra polise haber verdik. Kadınlar kamera kayıtlarında görünüyor. Kadıköy’de, ulu orta böyle bir şeyin yaşanması çok saçma” diye konuştu.