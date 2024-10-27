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Öğle yemeğine gidiyordu: Şerife 17 günlük yaşam savaşını kaybetti

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#Şerife Mercandağı#Gaziantep#Motosiklet
Öğle yemeğine gidiyordu: Şerife 17 günlük yaşam savaşını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 13:53

Gaziantep'te yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Şerife Mercandağı (21), tedavi gördüğü hastanede 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaza, 10 Ekim günü Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir hastanede doktor asistanı olarak görev yapan Şerife Mercandağı, öğle yemeği yemek için dışarı çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Mercandağı’na, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Şerife Mercandağı ve motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Şerife Mercandağı, 17 gün sonra bugün yaşamını yitirdi.

Şerife Mercandağı’nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Motosiklet sürücüsünün ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Şerife Mercandağı’nın yürüdüğü sırada motosikletin çarpması sonucu savrulduğu görüldü.

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Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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#Şerife Mercandağı#Gaziantep#Motosiklet

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