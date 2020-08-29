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Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)
Haber Giriş: 29.08.2020 - 17:05 | Son Güncelleme:

Öğle yemeğinde tavuk yiyen 3 kardeş, hastaneye kaldırıldı

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Öğle yemeğinde tavuk yiyen 3 kardeş, hastaneye kaldırıldı
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, öğle yemeğinde tavuk yedikten sonra fenalaşan 3 kardeş, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Ereğli ilçesine bağlı Bakırlık köyünde yaşayan M.D (23), S.D. (21) ve E.D.(15) öğle yemeğinde tavuk yedi. Ancak yemekten kısa süre sonra kardeşlerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri başladı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldıran 3 kardeş, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

Kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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