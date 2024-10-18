Öğle yemeği için İstanbul’a geldi

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Birkaç saatliğine İstanbul’a gelen ünlü sanatçı, öğle yemeği için Koç Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren ve Divan Grubu’nun hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk bitki temelli lokantası Telezzüz’ü tercih etti.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ile birlikte Bağlarbaşı Abdülmecit Efendi Korusu’ndaki Telezzüz’de sonbahar tadım menüsünü deneyimleyen sanatçıya ödüllü şef Bahtiyar Büyükduman, yemekler hakkında bizzat bilgi verdi. Türk lezzetlerinden oldukça etkilenen Elton John; “Bu, asla unutamayacağım bir deneyimdi. Her şey mükemmel ve dengeliydi” diyerek memnuniyetini paylaştı. Yemek sonrasında mutfak ekibiyle bir araya gelen sanatçı, onlar için albüm ve plaklarını da imzaladı.