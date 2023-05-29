Oğan’ın oyları kime gitti?

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Kamuoyu araştırmacıları ilk veriler üzerinden şu değerlendirmeleri yaptı:

-Hakan Bayrakçı (Sonar): “Şimdiki verilere göre iller üzerinden bir değerlendirme yapacak olursak ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’a verilen 5.2 oyun 0.7 si sandığa gitmemiş. 2.5’i ise Erdoğan’a oy vermiş. Detaylı bir araştırma henüz yapılmadı tabii, net durum araştırmadan sonra ortaya çıkar.”

-Özer Sencar (Metropoll): “ATA İttifakı’nın oylarının çoğunluğunun Erdoğan’a gitmiş olması muhtemel. Ama rakam olarak belirgin bir şey söylemek mümkün değil. Daha sonra ayrıntılı bir araştırma yapmak gerekir. Bence Sinan Oğan’a oy veren insanlar kendi hür iradeleriyle daha önceki düşünceleri neyse oraya gittiler. Çünkü bu kesiminin büyük kısmı eğitimli kesim. Böyle bir kesim birisinin yönlendirmesiyle doğrudan bir yere gidecek bir kesim değil.”

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- Murat Sarı (Konsensus): “Yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yarısı da Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na gitmiş görünüyor. Ama önemli bir kısmı da sandığa gitmemiş diyebiliriz. Bu konuda bir araştırmamız olacak.”

SEÇMENİMİZ OLDUĞUMUZ YERİ SEÇTİ

- Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyen Sinan Oğan, ‘Bu oylar Sinan Oğan’a verilmedi’ diyenlerin heveslerini kursağında bırakmış, bize güvenmiş ve önemli ölçüde bizim olduğumuz yeri seçmiştir” dedi. Oğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Cumhurbaşkanlığı seçim süreci tamamlanmıştır. Bu sonuca göre ilk turda bizden desteğini esirgemeyen seçmenimiz ikinci turda da önemli ölçüde desteğini devam ettirmiş ve Türkiye’nin istikrarı yönünde oyunu kullanmıştır. Seçmenimiz ‘Bu oylar Sinan Oğan’a verilmedi’ diyenlerin heveslerini kursağında bırakmış, bize güvenmiş ve önemli ölçüde bizim olduğumuz yeri seçmiştir. Buradan plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Artık yeni bir dönem başlıyor. Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası; kaybeden linç kültürü ile terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur.”