Oğan’ın destek şartı ‘Milli Protokol’

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ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın seçimden 16 gün önce çıkacak tabloyu öngördüğü ve hazırlıklarını yaptığı öğrenildi. Bu kapsamda ikinci turda kimi destekleyeceklerine yönelik bir strateji belirlendi. Oğan bu stratejisini, “Görünen o ki ben kalamazsam Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu olacak ikinci turda. Biz diyeceğiz ki, ‘Sizin HDP’ye veya HÜDA PAR’a ihtiyacınız yok, biz o desteği size sağlayacağız. Milli politikalarda gelin milli bir protokol yapalım.’ Bunu sağlarsanız size destek vereceğiz“ sözleriyle aktardı.

‘PAYIZ İS COMING’ MESAJI

Önceki akşam TV100’de katıldığı programda soruları yanıtlayan Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı “Payız is coming” paylaşımı ile ilgili şunları aktardı: “Payız, Iğdır’da kullanılan bir kelime, sonbahar demek. Erdoğan benim için ‘Onun adını bile anmaya gerek yok’ demişti. Ben ona atıfta bulundum.”

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SIĞINMACILARIN DÖNÜŞÜ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da dün Halk Tv’de, protokolü anlaşma sonrasında kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi: “Protokolde kesin olarak, bütün sığınmacıların gönüllü olmadan ve yasaya uygun olarak gönderilmesi yer alacak. Yani ‘iç savaş bittiği zaman geri dönecekler’ diyor yasa.”

SEÇMENİN EĞİLİMİ

İttifak ortağı Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz de Twitter mesajında 12 maddelik şartı sıraladı ve “Özelden atılan yüzlerce mesajdan edindiğim kanaat, çoğunluğu teşkil eden seçmenimizin herhangi bir desteğe sıcak bakmadığı yönündedir. ATA İttifakı bileşeni partiler ve Cumhurbaşkanı adayımız Oğan’la birkaç gün içinde yapacağımız nihai karar toplantısında bu mesajları gündeme getireceğim ve bu doğrultuda Adalet Partisi Genel İdare Kurulu’nun almış olduğu kararı da ileteceğim.”