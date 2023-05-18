Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Oğan’ın destek şartı ‘Milli Protokol’

Güncelleme Tarihi:

#Sinan Oğan#Ata İttifakı#DESTEK
Oğan’ın destek şartı ‘Milli Protokol’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 07:00

ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, “Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu’na diyeceğiz ki, ‘Sizin HDP’ye veya HÜDA PAR’a ihtiyacınız yok, biz o desteği size sağlayacağız. Milli politikalarda gelin milli bir protokol yapalım.’ Bunu sağlarsanız size destek vereceğiz” dedi.

Haberin Devamı

ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın seçimden 16 gün önce çıkacak tabloyu öngördüğü ve hazırlıklarını yaptığı öğrenildi. Bu kapsamda ikinci turda kimi destekleyeceklerine yönelik bir strateji belirlendi. Oğan bu stratejisini, “Görünen o ki ben kalamazsam Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu olacak ikinci turda. Biz diyeceğiz ki, ‘Sizin HDP’ye veya HÜDA PAR’a ihtiyacınız yok, biz o desteği size sağlayacağız. Milli politikalarda gelin milli bir protokol yapalım.’ Bunu sağlarsanız size destek vereceğiz“ sözleriyle aktardı.

‘PAYIZ İS COMING’ MESAJI

Önceki akşam TV100’de katıldığı programda soruları yanıtlayan Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı “Payız is coming” paylaşımı ile ilgili şunları aktardı: “Payız, Iğdır’da kullanılan bir kelime, sonbahar demek. Erdoğan benim için ‘Onun adını bile anmaya gerek yok’ demişti. Ben ona atıfta bulundum.”

Haberin Devamı

SIĞINMACILARIN DÖNÜŞÜ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da dün Halk Tv’de, protokolü anlaşma sonrasında kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi: “Protokolde kesin olarak, bütün sığınmacıların gönüllü olmadan ve yasaya uygun olarak gönderilmesi yer alacak. Yani ‘iç savaş bittiği zaman geri dönecekler’ diyor yasa.”

SEÇMENİN EĞİLİMİ

İttifak ortağı Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz de Twitter mesajında 12 maddelik şartı sıraladı ve “Özelden atılan yüzlerce mesajdan edindiğim kanaat, çoğunluğu teşkil eden seçmenimizin herhangi bir desteğe sıcak bakmadığı yönündedir. ATA İttifakı bileşeni partiler ve Cumhurbaşkanı adayımız Oğan’la birkaç gün içinde yapacağımız nihai karar toplantısında bu mesajları gündeme getireceğim ve bu doğrultuda Adalet Partisi Genel İdare Kurulu’nun almış olduğu kararı da ileteceğim.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sinan Oğan#Ata İttifakı#DESTEK

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın gözü Türkiyede: Erdoğan meydan okudu... Seçim haritası Yunanistanı karıştırdı

Dünyanın gözü Türkiye'de: Erdoğan meydan okudu... Seçim haritası Yunanistan'ı karıştırdı

#Seçim
Meclis yeni vekillerini bekliyor... Kayıt masaları kuruldu

Meclis yeni vekillerini bekliyor... Kayıt masaları kuruldu

#TBMM
Liderlerin 2’nci tur yol haritası

Liderlerin 2’nci tur yol haritası

#Erdoğan