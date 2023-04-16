Oğan’dan İnce’ye ‘güvenlik’ ziyareti

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Memleket Partisi Genel Merkezi’nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşme sonrası Oğan, seçim güvenliği konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan da randevu talep edeceğini belirterek, “Yabancı seçmen konusunda da çok ciddi endişemiz var” dedi. İnce de Oğan’ın seçim güvenliği ile ilgili kaygılarına katıldığını söyledi: “Aylardır adeta yalvarırcasına bütün muhalefete çağrılarda bulunduk. Gelin şu seçmen listelerini inceleyelim, içinde ne kadar Suriyeli var, ne kadar Nijeryalı var bunları görelim, ne kadar Afgan var... Ama bir cevap alamadık ne yazık ki.”