Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Oğan’dan İnce’ye ‘güvenlik’ ziyareti

Güncelleme Tarihi:

#Muharrem İnce#Sinan Oğan#Ziyaret
Oğan’dan İnce’ye ‘güvenlik’ ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 07:00

Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi ziyaret etti.

Haberin Devamı

Memleket Partisi Genel Merkezi’nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşme sonrası Oğan, seçim güvenliği konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan da randevu talep edeceğini belirterek, “Yabancı seçmen konusunda da çok ciddi endişemiz var” dedi. İnce de Oğan’ın seçim güvenliği ile ilgili kaygılarına katıldığını söyledi: “Aylardır adeta yalvarırcasına bütün muhalefete çağrılarda bulunduk. Gelin şu seçmen listelerini inceleyelim, içinde ne kadar Suriyeli var, ne kadar Nijeryalı var bunları görelim, ne kadar Afgan var... Ama bir cevap alamadık ne yazık ki.” 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muharrem İnce#Sinan Oğan#Ziyaret

BAKMADAN GEÇME!

Bayram tatilinin aktivitelerle dolu adresleri... İster köylerde keşfe çıkın ister ailecek doğanın tadını çıkarın | 8 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bayram tatilinin aktivitelerle dolu adresleri... İster köylerde keşfe çıkın ister ailecek doğanın tadını çıkarın | 8 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Rota
Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlosu sağ kolunun ihaneti mi yakalattı

Gelmiş geçmiş en azılı suçlulardan biriydi... Çakal Carlos'u sağ kolunun ihaneti mi yakalattı?

#Çakal Carlos
Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü ‘Bu durum endişe verici’

Korkutan rapor: Kolon kanseri gençlerin hastalığı oluyor! Hastalığın yaşı neden bu kadar düştü? ‘Bu durum endişe verici’

#Sağlık