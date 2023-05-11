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Oğan’dan Hatay’da bakanlık sözü

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#Ata İttifakı#Sinan Oğan#Hatay
Oğan’dan Hatay’da bakanlık sözü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 07:00

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, dün Hatay’daydı.

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Depremzedeleri ziyaret ederek, Sinan Oğan Gönüllüleri’nce yapımına başlanan ve esnafa tahsis edilecek olan ahşap dükkânları inceledi.

KONTEYNERİ VERNİKLEDİ

Afet bakanlığı kurulması gerektiğine vurgu yapan Oğan şöyle dedi: “Buradaki eksikliklerin en büyük sebebi, Türkiye’de bir afet bakanlığının bulunmaması. Milletvekiliyken afet bakanlığının kurulması teklifini vermiştim ancak kabul edilmemişti. Bir numaralı kararnamem; Suriye, Afgan ve Pakistanlıların ülkelerine gönderilmesi, diğeri ise afet bakanlığı kurmak olacak. Bakanlığı kuracağız ve bu tür konteynerkentleri demirden değil ahşaptan yapacağız. Çünkü demirden evler, bu bölgenin iklimine uygun değil. Maşallah ahşap konteyner püfür püfür esiyor.” Daha sonra boya rulosunu alan Oğan, ahşap konteynerleri vernikledi. 

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#Ata İttifakı#Sinan Oğan#Hatay

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