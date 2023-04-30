Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Oğan: Sığınmacıları 1 yıl içerisinde göndereceğiz

Güncelleme Tarihi:

#ATA İttifakı#Sinan Oğan#Sığınmacı
Oğan: Sığınmacıları 1 yıl içerisinde göndereceğiz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 07:00

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, “Cumhurbaşkanı seçilirsem ilk kararnamem sığınmacıların geri gönderilmesi olacak. ATA İttifakı olarak biz sığınmacıları 1 yıl içerisinde geri göndermeyi taahhüt ediyoruz” dedi.

Haberin Devamı

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Samsun’da bir dizi ziyarette bulundu. Oğan, “Ülkemizin birliği ve bütünlüğü, her şeyin üstünde olacak. 20 senenin, bu ülkenin üzerinde yarattığı tahribat var. Bu tahribatı önleyecek birçok çalışma içerisinde olacağız. Bizim birinci senemiz onarım senesi olacak. ATA İttifakı olarak biz sığınmacıları 1 yıl içerisinde geri göndermeyi taahhüt ediyoruz. Diğer acil konulardan biri ise İstanbul’da büyük bir deprem beklentisi var. Naci Görür Hoca’yla görüştük. Brifing aldık. Şehirlerimizi nitelikli şehirler haline getireceğiz. Ekonomi politikalarımızın içerisinde, 5 sene içerisinde biz alım gücünü yükselterek yoksulluk sınırını düşürmeyi planlıyoruz” dedi. ◊ DHA

Haberle ilgili daha fazlası:
#ATA İttifakı#Sinan Oğan#Sığınmacı

BAKMADAN GEÇME!

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew
Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

#Rota
Bilim kurgu değil gerçek... Ay köyü işte böyle kuruluyor Astronotların bir gün Ayda duvar örecek olması fikrine bayılıyorum

Bilim kurgu değil gerçek... 'Ay köyü' işte böyle kuruluyor! 'Astronotların bir gün Ay'da duvar örecek olması fikrine bayılıyorum'

#Uzay