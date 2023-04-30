Oğan: Sığınmacıları 1 yıl içerisinde göndereceğiz

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ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Samsun’da bir dizi ziyarette bulundu. Oğan, “Ülkemizin birliği ve bütünlüğü, her şeyin üstünde olacak. 20 senenin, bu ülkenin üzerinde yarattığı tahribat var. Bu tahribatı önleyecek birçok çalışma içerisinde olacağız. Bizim birinci senemiz onarım senesi olacak. ATA İttifakı olarak biz sığınmacıları 1 yıl içerisinde geri göndermeyi taahhüt ediyoruz. Diğer acil konulardan biri ise İstanbul’da büyük bir deprem beklentisi var. Naci Görür Hoca’yla görüştük. Brifing aldık. Şehirlerimizi nitelikli şehirler haline getireceğiz. Ekonomi politikalarımızın içerisinde, 5 sene içerisinde biz alım gücünü yükselterek yoksulluk sınırını düşürmeyi planlıyoruz” dedi. ◊ DHA