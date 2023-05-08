Oğan: İkinci tura kalacağım

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Esnaf ziyareti yapan Oğan, özetle şunları söyledi: “Türkiye’de kavgayı, kavga dilini bir tarafa bırakacak yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var. 20 yıldır köhne siyaset bunu beceremedi. 20 senedir Türk siyasetinde var olanlar bu kavgayı bitiremediler. Vanlı gençler kavga istemiyor, Vanlı gençler iş istiyor. Partisiz, bağımsız adayım. Şu partinin, bu partinin cumhurbaşkanı olmayacağım.



Şu an yarışta üçüncü durumdayım ve ikincinin ensesindeyim. Sinan Oğan, bir hafta içerisinde yarışı ikinci tamamlayarak, ikinci tura kalacaktır. Keşke önümüzde 2 ay daha olsaydı.”



