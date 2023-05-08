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Oğan: İkinci tura kalacağım

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#Sinan Oğan#ATA İttifakı#Seçim
Oğan: İkinci tura kalacağım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 07:00

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçim çalışmalarına dün Van’da devam etti. Oğan, kaldığı otelin önünde gençler tarafından ‘Ne mutlu Türküm diyene’, ‘Kürt-Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir’ sloganları ile karşılandı.

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Esnaf ziyareti yapan Oğan, özetle şunları söyledi: “Türkiye’de kavgayı, kavga dilini bir tarafa bırakacak yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var. 20 yıldır köhne siyaset bunu beceremedi. 20 senedir Türk siyasetinde var olanlar bu kavgayı bitiremediler. Vanlı gençler kavga istemiyor, Vanlı gençler iş istiyor. Partisiz, bağımsız adayım. Şu partinin, bu partinin cumhurbaşkanı olmayacağım.

Şu an yarışta üçüncü durumdayım ve ikincinin ensesindeyim. Sinan Oğan, bir hafta içerisinde yarışı ikinci tamamlayarak, ikinci tura kalacaktır. Keşke önümüzde 2 ay daha olsaydı.”

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#Sinan Oğan#ATA İttifakı#Seçim

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