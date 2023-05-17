Oğan desteğin ipuçlarını verdi

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TV100 televizyonuna konuk olan Oğan, özetle şunları kaydetti:

“Yol arkadaşlığı yaptığım istişare heyetimizle toplandım. Genel eğilimlerini aldım. İki gündür ciddi görüşme trafiğindeyim. Kararımızı verdiğimizde bizimle hareket eden bütün kitlenin kararı olacak. Kararı vermemiz bir iki gün içinde netleşecek. Bu karar Sinan Oğan’ın kararı olmayacağı için tabanımızın önemli bir kısmını hareket ettirme imkanına sahip olacağız. Aşağı yukarı ortak bir karar çıktı. Paralel bir karar çıktı. Onları temsilen de müzakereleri yürütme yetkisi bana verildi veya günün sonunda diyeceğiz ki ‘Biz bu işin içinde yokuz’. Çünkü tabanda böyle düşünen bir kitle de var. Bir sonraki seçime hazırlanacağız diyeceğiz. Bizim dışımızda da seçim kazanılabilir. Matematiksel olarak mümkün. Sekiz milyon oy kullanmayan kitle var. Bunları götürebilir. Ama bizim olmamız, bulunduğumuz cenahı canlandırır. Aşağı yukarı aramızda bir fikir birliği var.

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Şartlarımız kabul edildikten sonra, bir yediemin gibi, bir sigorta gibi hükümetin içinde de yer alabiliriz.

Terör örgütü ile mücadele olmazsa olmazımız. Sığınmacıların geri gönderilmesi. HDP ve HÜDA PAR’a kurulacak hükümette herhangi bir görev verilmemesi, sürecin dışında tutulması.

Her iki ittifak içerisinde şartlar kabul edildiğinde bizim eğilimler devreye girer. Biz tabanımızla, ben nereye dersem bütün seçmen oraya gider öyle bir iddiam yok. Seçmen iradesine hakarettir bu. Ana ekseni bizim olduğumuz yerde olur. Ama yüzde yüzü olur mu hayır.”