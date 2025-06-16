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Öfkeli sürücü yanan arabasını tekmeleyip yumrukladı, vatandaşlar zor sakinleştirdi

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#Öfkeli Sürücü#Araba Yangını#Trafik Magandası
Öfkeli sürücü yanan arabasını tekmeleyip yumrukladı, vatandaşlar zor sakinleştirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 11:12

Beyoğlu’nda seyir halindeki öfkeli sürücü Ramazan Ö., motor kısmından yanan aracından inip öfke krizi geçirdi. Vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı Ramazan Ö., otomobilin camlarını tekme atarak kırarken aracın aynalarını da yumrukladı.

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 Beyoğlu’nda sokakta ilerleyen Ramazan Ö.’nün kullandığı otomobil motor kısmından yanmaya başladı. Bu duruma öfkelenen sürücü, araçtan inerek otomobilin camlarını tekme atarak kırdı. Aracın aynalarını ve sileceklerini ise yumrukla kıran sürücüyü vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Yangın söndürme tüpü, hortum ve suyla müdahale edilen araçtaki yangın söndürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öfkeli sürücü yanan arabasını tekmeleyip yumrukladı, vatandaşlar zor sakinleştirdi

ARACININ CAMINI DEFALARCA TEKMELEDİ

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Piripaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta ilerleyen Ramazan Ö.‘nün 34 TC 2698 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören sürücü dışarı çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Sürücünün yardımına koşan çevre sakinleri, yangın söndürme tüpüyle motordaki alevlere müdahale etti. Bu sırada öfkelenen sürücü Ramazan Ö., koşarak aracının camına defalarca tekme attı. Aracın camlarının kırılmasının ardından otomobilin arka bölümüne yönelen sürücü bu kez de aracın arka camını kırdı.

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Öfkeli sürücü yanan arabasını tekmeleyip yumrukladı, vatandaşlar zor sakinleştirdi

VATANDAŞLAR SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı sürücü daha sonra aracın aynalarını yumrukladı; sileceklerini de kopararak kırdı. Sürücünün sokaktan uzaklaştırılmasının ardından vatandaşlar su döküp, hortumla su tutarak araçtaki yangını söndürdü. Diğer yandan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin söndrülmesinin ardından bir süre soğutma çalışması yaptı. Yapılan incelemede yangının elektrik kablolarından çıktığı tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Öfkeli Sürücü#Araba Yangını#Trafik Magandası

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