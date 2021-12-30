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Öfkeli koca, karısının arabasına zarar verdi, ciple çarptı

#İstanbul#Esenyurt#Abdullah Gümüştaş
Öfkeli koca, karısının arabasına zarar verdi, ciple çarptı

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, eşine kızıp park halindeki lüks otomobile kurusıkı tabancanın kabzası ve elleriyle hasar verdi. Olay yerinden ayrılan koca, daha sonra sokağa tekrar gelerek cip ile otomobile çarpıp büyük hasar oluşturduktan sonra kaçtı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan bir sokakta yaşandı. İddiaya göre Gökhan S., boşanma aşamasında olduğu eşi Damla S.'nin yaşadığı sokağa geldi. Burada telefonda eşi ile tartışan adam, kısa sürede öfkeden deliye döndü.

Eşine ait sokak üzerinde park halindeki otomobili gören Gökhan S., kurusıkı tabancanın kabzası ile camına vurmaya başladı. Hızını alamayan Gökhan S., aracın aynalarını kırıp, ardından elleriyle lüks otomobilin tamponunu söktü.

Öfkeli koca, karısının arabasına zarar verdi, ciple çarptı

En sonunda cipine binen öfkeli eş bir süre olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra yine sokağa gelen Gökhan S. cipiyle eşinin park halindeki aracına çarpıp olay yerinden ayrıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Gökhan S., polisler tarafından yaklaşık 1 saat sonra kurusıkı tabancasıyla beraber yakalanarak ifadesi alınmak karakola götürülürken, eşi Damla S.'nin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öfkeli koca, karısının arabasına zarar verdi, ciple çarptı

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O ANLAR KAMERADA

Öfkeli eşin, lüks otomobile zarar verdiği anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Gökhan S.'nin eliyle tamponu söktüğü ve aracın dikiz aynasını kırdığı görülüyor.

Öfkeli koca, karısının arabasına zarar verdi, ciple çarptı

"ARABAYI PERT EDİYOR"

Yaşanan olayı anlatan Abdullah Gümüştaş, "Önce konuşmuşlar. Ufak bir tartışmadan sonra burayı terk ediyorlar. Daha sonra buraya geliyor. Arabanın camını, etrafını kırıyor. Arabayı pert ediyor. Daha sonra kaçıp, gidiyor. Buradan fazla uzaklaşmadan polisler yakalıyor" dedi.

 

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#İstanbul#Esenyurt#Abdullah Gümüştaş

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