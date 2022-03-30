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Öfkeli koca dehşet saçtı! Komşusunu ve eşini öldürdükten sonra intihar etti

#Ramazan Onat#Cinayet#Eş
Öfkeli koca dehşet saçtı Komşusunu ve eşini öldürdükten sonra intihar etti

Bağcılar'da gece saatlerinde sokak ortasında komşusu olduğu belirtilen bir kişiyi vuran Ramazan Onat, evine giderek eşini de vurduktan sonra intihar etti. Öfkeli koca Ramazan Onat ve vurduğu 2 kişi hayatını kaybetti.

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Olay, İnönü Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 364. Sokak'ta tartışmaya giren Ramazan Onat, komşusu olduğu belirtilen Ahmet Kadir Çakır'ı silahla vurdu. Buradan 34 JL 2794 plakalı otomobili ile ayrılarak 358. Sokak'taki evine gelen Ramazan Onat, evde de eşi Gülşen Onat'ı silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Öfkeli koca dehşet saçtı Komşusunu ve eşini öldürdükten sonra intihar etti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sokakta vurularak ağır yaralanan Ahmet Çakır'a ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Çakır'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Gülşen Onat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İntihar eden Ramazan Onat ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Onat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Öfkeli koca dehşet saçtı Komşusunu ve eşini öldürdükten sonra intihar etti

POLİS SOKAKTA VE EVDE İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hem sokakta hem de evde detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Gülşen Onat'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Öfkeli koca dehşet saçtı Komşusunu ve eşini öldürdükten sonra intihar etti

Ramazan-Gülşen Onat çiftinin bir çocuğu olduğu, o çocuğun da olay sırasında evde uyuduğu, yaşanan dehşetin ardından silah sesini duyan apartman sakinleri tarafından evden çıkarıldığı öğrenildi. Nalburda çalıştığı ifade edilen Ramazan Onat'ın vurduğu eşi Gülşen Onat'ın resim öğretmeni, komşusu Ahmet Çakır'ın da Metris Cezaevi'nde gardiyan olduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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#Ramazan Onat#Cinayet#Eş

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