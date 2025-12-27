Öfkelenen sürücü ortalığı birbirine kattı

×
Kocaeli'nin Derince ilçesinde maddi hasarlı kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Öfkelenen hafif ticari araç sürücüsü, taksi, yolcu otobüsü ve otomobile çarptı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Çınarlı Mahallesi'nde yaşanan kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, taraflardan birinin hafif ticari araca sopa ile saldırdığı, öfkelenen hafif ticari araç sürücüsünün ise geri manevra yaparak arkasındaki yolcu otobüsü ve taksiye, ardından bir otomobile çarptığı görüldü.

Çevredeki vatandaşların korku yaşadığı olayda, sürücünün kontrolsüz manevraları nedeniyle çarptığı araçlarda hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

