Ofiste silahlı kavga: 2 ölü 1 yaralı

A.K. ve elinde av tüfeği bulunan Alper Al ofise gitti. Bu sırada çıkan tartışmanın ardından taraflar birbirine tabanca ve av tüfeğiyle ateş açtı. Ahmet Koç silahla vurulması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

KAÇAN 2 KARDEŞ ARANIYOR

Av tüfeğiyle kaçmaya çalışan Alper Al ise arkadan açılan ateşle vurularak hayatını kaybetti. Kavgada 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. İşyerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için araştırma başlattı. İ.Y. ve T.Y. kardeşlerin olaya karıştığı tespit edildi. Kaçan İ.Y. ve T.Y. kardeşlerin yakalanması için polisin geniş kapsamlı çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Ahmet Koç ve Alper Al’ın cansız bedenleri ise morga götürüldü.