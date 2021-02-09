Ofiste kumar oynarken yakalanan 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira ceza

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir iş hanında bulunan ofiste, A.A.'nın (40) kumar oynattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ofise yapılan baskında, 4 kişi kumar oynarken yakalanırken, iskambil kağıtları ile isim ve puan yazılı listeler ele geçirildi. Koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynarken yakalan, aralarında kumar oynatan A.A.'nın da bulunduğu 5 kişiye, 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 15 bin 750 lira idari para cezası kesildi. A.A.'nın daha önce de ev ve inşaatlarda kumar oynatırken yakalandığı öğrenildi.