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Ofisinde eski ortağı tarafından öldürüldü

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#Ahmet Zeki Eren#Cinayet#Kocaeli
Ofisinde eski ortağı tarafından öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 13:12

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Ahmet Zeki Eren ofisinde eski ortağı S.Y. tarafından silahla vurularak öldürüldü.

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Olay, gece saatlerinde Derince ilçesi Mersincik Mahallesi Vişne Sokak’ta meydana geldi. Demir satış işi yapan Ahmet Zeki Eren’in ofisinden gelen silah sesleri üzerine çevredekiler, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, vücudunun çeşitli yerlerinden tabanca ile vurulan Ahmet Zeki Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Ahmet Zeki Eren'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Ofisinde eski ortağı tarafından öldürüldü

Eren’i öldürdüğü belirlenen S.Y. bir süre sonra polis merkezine gelerek teslim oldu. S.Y.’nin daha önce Eren ile birlikte ortak iş yaptıkları öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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#Ahmet Zeki Eren#Cinayet#Kocaeli

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