Off-road aracının takla attığı kaza kamerada

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Kaza, Artvin'in Borçka ilçesinin İbrikli köyünde meydana geldi. Off-road tutkunu Serdar Merttürk’ün karla kaplı ormanda, yamaç tırmanışı yaparken kontrolünü yitirdiği cip takla attı. Kazada, sürücü Mertürk hafif yaralanırken, yanındaki İnanç Tatar ise camdan fırladı. Tatar yara almazken, Merttürk ise hastaneye kaldırıldı.



Bu arada kaza, diğer off-road tutkunları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde taklalar atan cipin ön camından fırlayan İnanç Tatar’ın yuvarlanarak aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu, 'yavaş yavaş' diyerek bağıran çevredekilerin yardıma koştuğu görüldü.