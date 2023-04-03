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Off-road aracının takla attığı kaza kamerada

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#Artvin#Borçka#Kaza
Off-road aracının takla attığı kaza kamerada
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 12:40

Artvin'in Borçka ilçesinde karla kaplı yamacı tırmanırken taklalar atan off-road aracının sürücüsü hafif yaralandı, yanındaki kişi ise camdan fırladı. Kaza, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Kaza, Artvin'in Borçka ilçesinin İbrikli köyünde meydana geldi. Off-road tutkunu Serdar Merttürk’ün karla kaplı ormanda, yamaç tırmanışı yaparken kontrolünü yitirdiği cip takla attı. Kazada, sürücü Mertürk hafif yaralanırken, yanındaki İnanç Tatar ise camdan fırladı. Tatar yara almazken, Merttürk ise hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza, diğer off-road tutkunları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde taklalar atan cipin ön camından fırlayan İnanç Tatar’ın yuvarlanarak aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu, 'yavaş yavaş' diyerek bağıran çevredekilerin yardıma koştuğu görüldü. 

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#Artvin#Borçka#Kaza

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