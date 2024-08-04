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Off road aracı 100 metrelik uçurumdan düştü, 2 kişi helikopterle kurtarıldı

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#Off Road#Bursa#Bursa Haberleri
Off road aracı 100 metrelik uçurumdan düştü, 2 kişi helikopterle kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 14:28

Bursa'nın İnegöl ilçesinde off-road aracı, 100 metrelik uçuruma düştü. Yaralanan 2 kişi Sikorsky helikopter ile alınıp hastaneye götürüldü, o anlar kameraya yansıdı.

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Olay, saat 08.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kıran Mahallesinde meydana geldi. Şükrü Bolat (23) ile Şafak Temur'un (26), sarp arazide seyir halinde oldukları 16 BDM 800 plakalı off-road aracı, 100 metrelik uçuruma düştü.

Off road aracı 100 metrelik uçurumdan düştü, 2 kişi helikopterle kurtarıldı

İhbarla bölgeye İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 2 Jandarma Asayiş Timi ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Off road aracı 100 metrelik uçurumdan düştü, 2 kişi helikopterle kurtarıldı

Uçuruma inen ekipler, yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkarırken, bölgenin dik ve sarp olması nedeniyle tahliye için Aydın Hava Filo Komutanlığından vinç tertibatı olan S70 Sikorsky helikopter talep edildi.

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Off road aracı 100 metrelik uçurumdan düştü, 2 kişi helikopterle kurtarıldı

Helikopterin bölgeye ulaşması ile yaralılar, 5 saat sonra bulundukları uçurumdan çıkarıldı. Kurtarma operasyonu kamera ile saniye saniye görüntülenirken, araçtan çıkarılan yaralıların helikopter bölgeye ulaşana kadar ekipler ve vatandaşlar tarafından başlarının üzerine tutulan kamp sandalyeleri ile güneşten korunduğu görüldü.

Off road aracı 100 metrelik uçurumdan düştü, 2 kişi helikopterle kurtarıldı

Sedye ile helikoptere alınan Şükrü Bolat ile Şafak Temur, kaldırıldıkları Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınırken, aracı kullandığı öğrenilen Temur'un durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 

Off road aracı 100 metrelik uçurumdan düştü, 2 kişi helikopterle kurtarıldı

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#Off Road#Bursa#Bursa Haberleri

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