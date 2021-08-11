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Gündem
DHA
Haber Giriş: 11.08.2021 - 17:53 | Son Güncelleme:

Of'da feci olay! 2 işçi enkaz altında kaldı

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Trabzon’un Of ilçesinde yapımı devam eden 4 katlı binanın çatısı, yıldırım düşmesi sonucu çöktü. Ekipler, enkaz altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Olay, ilçeye bağlı Ballıca Mahallesi'nde meydana geldi. Etkili olan sağanak sırasında yapımı süren 4 katlı binanın çatısına yıldırım düştü. Bu sırada çatı çöktü, işçiler Emre Sağlam ve Serkan Yağız enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ofda feci olay 2 işçi enkaz altında kaldı

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