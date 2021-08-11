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HaberlerGündem HaberleriOf'da feci olay! 2 işçi çöken çatının altında kaldı: 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
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Gündem
DHA
Haber Giriş: 11.08.2021 - 17:53 | Son Güncelleme:

Of'da feci olay! 2 işçi çöken çatının altında kaldı: 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

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Trabzon'da inşaat halindeki binanın çatısı çöktü, enkaz altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Of ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatın çatısı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çöken çatının altında işçilerin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ofda feci olay 2 işçi çöken çatının altında kaldı: 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Ekiplerin, yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu önce Serkan Yağız (20), yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Emre Sağlam'ın (35) ise cansız bedenine ulaşıldı. Sağlam'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'na sevk edildi.

Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve Trabzon AFAD Müdürü Ömer Kıratlı da olay yerinde çalışmaları takip etti.

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Ofda feci olay 2 işçi çöken çatının altında kaldı: 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

 

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