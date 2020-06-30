Odyoloji nedir?

YKS'nin sayısal puan türüyle tercih yapılabilen Odyoloji bölümü, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi gibi devlet üniversitelerinin yanı sıra özel üniversitelerde de yer almakta. İşte, Odyoloji hakkında ayrıntılar...

Odyoloji Bölümü'nün temel amacı, sağlık ve rehabilitasyon alanındaki hizmetleri ile planlanan hedeflerin gerçekleşmesinde rolü olan odyologları yetiştirmektir. Odyoloji lisans programının mezun vermesi ile toplumun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi yönünde çok önemli bir adım atılmasının yanı sıra eğitim standardının sağlanması ve eğitim kalitesinin arttırılması sağlanacaktır.

Odyoloji Bölümü lisans eğitimi 4 yıl tam zamanlı olarak verilmektedir.

ODYOLOJİ PROGRAMI HAKKINDA

Programın amacı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen, işitme ve denge ile ilgili problemlerin en güncel ve doğru yaklaşımlarla ele alabilen “odyolog”lar yetiştirmektir. Hem sağlık hizmetinde hem de akademik alanda çalışmalarını hedeflenmektedir.

Odyoloji lisans eğitimi 4 yıl tam zamanlı olarak verilmektedir. Dersler; teorik ve pratik olarak yürütülmektedir. Öğrenciler, çalışma alanlarına yönelik alan çalışması ve kurum stajları yapmak, rapor, seminer, eğitim ve araştırma projeleri hazırlama ve sözlü sunum yapma sorumlulukları bulunmaktadır.

Dördüncü yılın sonunda Odyoloji Lisans Programı öğrencileri "Odyolog" ünvanı ile mezun olmaktadır.

MEZUNLAR İÇİN İŞ OLANAKLARI

Odyolog ünvanı, 26 Nisan 2011 tarihinde 6225 Sayılı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında tanımlanmıştır. Odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun; bireylerde işitme ve denge kontrolleri ile işitme bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan, ve ilgili uzman hekimin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak işitme, denge bozukluklarını tespit eden, rehabilite eden ve bu amaçlarla kullanılan cihazları belirleyen; sağlık meslek mensubudur. Odyolog'lar başlıca hastanelerde, özel sektörde, üniversitelerde, özel eğitim kurumlarında ve devlet bünyesinde olmak üzere geniş çalışma alanlarına sahip bulunmaktadırlar.

ÇALIŞILABİLECEK ALANLAR

Üniversite/fakülte/yüksek okullar (öğretim elemanı)

Devlet hastanesi ve üniversite hastaneleri (klinik)

Yenidoğan üniteleri (yenidoğan işitme taraması)

Özel hastane klinikleri

Özel odyoloji merkezleri

İşitme cihazı satış ve uygulama merkezleri

Endüstriyel kurumlar

Özel eğitim merkezleri