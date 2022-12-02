Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt: Barınakta bu yıl 134 köpek öldü

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Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı geçici hayvan barınağında, kent merkezinden toplanan ya da sahipleri tarafından teslim edilen yasaklı ırk köpeklerin ölümleri, Odunpazarı Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısında da gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Murat Özcan, barınakta ölen hayvanlarla ilgili çıkan haberleri hatırlatarak, Belediye Başkanı Kazım Kurt’tan bu konuya ilişkin açıklama talep etti.

Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, 2022 yılında barınakta 134 köpeğin öldüğünü açıkladı. Haberlere ve sosyal medyaya yansıyan ölen köpek fotoğraflarının barınakta veterinerler tarafından çekildiğini ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gönderilen resmi raporlarda yer aldığını belirten Kurt, “Şehrin muhtelif yerlerine, ormanların içlerine bu hayvanlar salındı. Salındığı için işte o barınağa gelirken hasta geldi, bitmiş halde geldi. Bunlar bize bir tutanak karşılığı getirilip sahibi tarafından getirilerek bize teslim edilen hayvanlar değil. Bizim sokakta, ormanda bulup, şehrin değişik yerlerinde bularak getirip barınağa koyduğumuz hayvanlar. Hasta olarak gelen köpekleri tedavi ettik, tedaviye uğraştık. Birçoğuna yaşatmak için serumlar bağladık. Ama pek çoğu Tarım İl Müdürlüğü'nün ve veterinerlerin tespitlerinde olduğu gibi mevcut ortamdan dolayı, bunlar tek başına yaşamaya alışmış, kalabalık ortama gelince psikolojisi bozulan ve gıdasını alıştığı gibi alamadığı için farklı bir sendroma kapılan hayvanlar kötüleşti. Bize 2022 yılında teslim edilen hayvanlardan toplamda 134’ü normal ölümle öldü. Ama bizim elimizde şu anda orada bulunan bu hayvanlardan daha pek çok var. Şimdi bu hayvanları biz sahiplendiremiyoruz, başkasına veremiyoruz, hediye edemiyoruz, satamıyoruz. Orada bakıyoruz, bakmak zorundayız. Ne zamana kadar? Doğal bir ölümle karşılaşıncaya kadar” dedi.

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Fotoğrafı çıkan köpeklerden birinin 13 Ocak, diğerinin 24 Ocak, bir diğerinin ise 16 Mayıs’ta öldüğünü açıklayan Kurt, “Yani bir günlük bir şey değil, sürekli devam eden bir şey. Ama bu fotoğrafların başkaları tarafından çekilmesi de söz konusu değil. Bizim veterinerlerimizin çektiği fotoğraflar, tuttuğu tutanaklar ve bizim veterinerlerimizin ölüm sebebini raporlayıp, hayvan koruma kuruluna ve Tarım İl Müdürlüğü’ne verdiği raporlar. Yani bir gizli saklı bir şey değil” diye konuştu.

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Başkan Kurt, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve diğer gelen ekiplerin, köpek ölümleri üzerine barınakta inceleme yaparak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığına ilişkin rapor tutulduğunu da sözlerine ekledi.

SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

köpek ölümlerinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polislerinin yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince başlatılan inceleme ve soruşturmalar sürüyor.