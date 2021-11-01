Ödüllü narkotik polisi tutuklandı

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Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışma sonucu, 29 Ekim gecesi Ereğli yolunda Adana’nın Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cumhur Acarca’nın kullandığı otomobil durduruldu. Kimlik kontrolü sırasında Acarca, uygulama noktasındaki polis memuru Yasin Noyan’a çarparak kaçtı. Polislerin takip ettiği Acarca, başka bir araca çarptıktan sonra Cumhur Acarca ile yanındaki eşi Nurcan Acarca, gözaltına alınmak istendi. Ancak Cumhur Acarca, görevli polislere direnince arbede yaşandı. Bu sırada polis memuru Süleyman Şimşek’in sağ el parmağı kırıldı, Ömer Canlı ise beline aldığı darbe sonucu yaralandı.

EŞİ SERBEST KALDI

Güçlükle etkisiz hale getirilen Cumhur Acarca’nın aracında yapılan aramada 48 parça halinde, 24 kilo 600 gram eroin ile 2 tabanca ele geçirildi. Konya Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Cumhur Acarca ile eşi Nurcan Acarca, sorguya alındı. Cumhur Acarca ifadesinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Eşi Nurcan Acarca ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.