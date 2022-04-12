Ödüllü 'Kurt gazeteci'yi kaybettik

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Hürriyet Gazetesi’nde 27 yıl süreyle polis-adliye muhabirliği yapan Nurettin Kurt, çok sayıda önemli habere imza atarken, birçok ödülün de sahibi oldu. Nurettin Kurt, 30 yılı aşkın gazetecilik yaşamında Sedat Simavi ödülü başta olmak üzere Avrupa Birliği araştırmacı gazetecilik ödülü, 7 kez Gazeteci Barış Selçuk ödülü, 2 kez Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti (ÇGD) ödülü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) başarı ödülü ile benzer birçok ödül aldı. Türk basın tarihinde polis-adliye muhabirliğinin önde gelen isimlerinden biri olan Kurt’un, ‘Olay-Polis-Adliye: Gerilim Üçgeninde Kurt Gazeteci’ isimli kitabı da bulunuyor.

YİNE GAZETECİ OLURDUM

Gazetecilik yaptığı dönem boyunca ses getiren birçok habere imza atan Kurt, haberciliğiyle alanının birçok genç ismine de ilham kaynağı oldu. Meslektaşlarının deyimiyle, haber için risk almaktan çekinmeyen gazeteciliğiyle tanınan Kurt, “Sadece gazetecilik yaptığım için üç kez gizliliği ihlal suçundan toplam 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldım. Bunlar benim şeref madalyalarımdır, tekrar dünyaya gelsem yine aynı mesleği yaparım” demişti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Kurt’un ölümü nedeniyle, “Değerli meslektaşımız Nurettin Kurt’u kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Kurt’un ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz” mesajını paylaştı.

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ZİLE’DEN BAŞLAYAN YOLCULUK

Tokat Zile doğumlu olan Kurt, gazeteciliğe 1985 yılında Bulvar gazetesinde polis-adliye muhabiri olarak başladı. 1986 yılında Günaydın-Tan gazetesine geçerek polis-adliye muhabirliği yapan Kurt, 1991’de en uzun süreyle çalıştığı Hürriyet Ankara Bürosu’na katıldı. Kurt, 2017 sonuna kadar da Hürriyet’te polis-adliye muhabiriydi. Nuray Kurt ile evli olan Nurettin Kurt, Bleda ve Rüzgar adlı iki çocuk babasıydı.