Ödüllü hoca Meclis’te anlattı... 1500 bebek bağımlı doğdu

Sosyal hizmetler, vaka yönetimi ve aile içi şiddetle mücadelede uluslararası çalışmaları ve ödülleri bulunan Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aliye Mavili, son yıllarda yaklaşık bin 500 bebeğin madde bağımlısı olarak doğduğunu açıkladı. Mavili, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu’ndaki sunumunda çarpıcı bilgiler verdi: “Eşin suça yönelmiş olmasından dolayı kadınlar hamileyken uyuşturucu kullanabiliyor. Çok net, bağımlı doğan çocuklar var. Bunların kimliğini deşifre edemiyoruz.

2.5 YILDA ARINDIRAMIYORUZ

Yaklaşık bin 500’e yakın madde bağımlısı doğmuş çocuğumuz var ve 2.5 yılda onları maddeden arındıramıyoruz. Bizim için ekosistem yaklaşımının çok önemli bir parçası var: Ailenin yaşadığı mahallenin suça yönelik uyaranlar veriyor olması, o bölgede çalışanların bir bölümünün işsiz ya da maddeye bulaşmış ya da madde satıcısı olmaları, o uyaranı toplumsal düzeyde pekiştiren bir şey. Yoksul mahalleler, evdeki ihtiyaçların karşılanamamış olması, çocuğun babasının hükümlü olması ve de çok sayıda çocuk olması ile şiddet deneyimi, çok net belirli bölgelerde alışılmış bir toplumsal uyaran etkisi yapıyor. 2024 istatistiklerinde (adli sicilli çocuklardan) yüzde 40’a yakını ciddi saldırganlık ve öfkeyle uğraşan; yüzde 35’i de tehditle uğraşan bir grup. Yani suça yönelmiş çocuğun yüzde 75’inin dürtü kontrolü, öfke kontrolü ve davranış düzenlemesine ihtiyacı var. Bu gruplarda daha derinlikli çalışma yapılmalı.”