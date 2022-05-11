‘Ödüllü çocuk’tan Kadıköy’de konser

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6. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali atölye, söyleşi ve etkinlikleriyle sürüyor. 2019 yılında, 13 yaşında Almanya’da Mozart Ödülü’nü kazanan Ali İnsan, Bienal kapsamında dün Kadıköy İskele Meydan Sahnesi’nde izleyenlere kemanıyla unutulmaz anlar yaşattı.

Konser sonunda konuşan Ali İnsan, “İlk defa açık havada konser verdik. Şarkılarımızı seyircilerle birlikte seslendirdik, birlikte söyledik. Türkiye’deki gençlik için önerim; çeşitli faaliyetlere yönlendiğinde, okul dışında özel zamanlarında çeşitli özel aktivitelerle uğraştığında ruhsal olarak daha iyi hissediyor. Öğrenciler eğitim hayatında başarılı olabiliyor. Boş zamanlarını gereksiz kullanmayın. Dijital bir çağdayız. Dijital medyaya fazla zaman ayırmayın. Kendilerine uygun faaliyetlere yönelirseler toplum içinde daha faydalı olur” dedi.